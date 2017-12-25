СМИ КНР: США ориентированы на создание новых региональных кризисов

Пекин, , 22:49 — REGNUM Новая стратегия США в области национальной безопасности гласит о том, что Соединенные Штаты сделают ставку на военные способы решения международных споров, что в свою очередь может привести к новым региональным кризисам, заявил профессор Китайского университета международных отношений Ли Хайдун, сообщает Global Times.

«В тексте стратегии говорится, что США усилят свою военную мощь. Этот аспект показывает, что сторонники данной стратегии не учли предыдущие уроки. Увеличение военной мощи нанесет ущерб экономике, обществу и безопасности США, так же как это было во время войн, в которых США участвовали в течение последних несколько лет», — заявил Хайдун.

Читайте также: American Conservative: Чего ждать от новой стратегии Трампа?

«Более того, это означает, что в будущем США предпочтут военные методы для разрешения международных споров. Это может породить лишь дополнительные кризисные ситуации и осложнения, как для международной обстановки, так и для внутриполитической ситуации в США», — добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе, 18 декабря, администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую стратегию Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности.

В тексте документа указано на необходимость противодействия России и Китаю, которые намерены подорвать сложившийся мировой порядок.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР: Стратегия Трампа – «преступный документ» захвата всего мира