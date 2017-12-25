Путин: Ситуацию в Афганистане ухудшает борьба между талибами и ИГ*

Москва, , 21:14 — REGNUM Ситуация в Афганистане стала гораздо хуже после появления там боевиков террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вступивших в конфликт с отрядами организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 25 декабря президент России Владимир Путин на встрече с руководством Федерального Собрания РФ.

Президент России уточнил, что отряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью контролируют районы, прилегающие к границам Таджикистана и Узбекистана, поэтому их конфликт с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обостряет обстановку в регионе.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил террористическую угрозу со стороны Афганистана, нарастающую по мере присутствия в этой стране сил коалиции, возглавляемой США.

«Действительно, она ухудшилась, это правда… Если бы там не было Соединённых Штатов, наверное, было бы ещё хуже», — сказал Владимир Путин, комментируя слова спикера Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, после военного поражения, понесённого на территории Сирии от сирийской армии и группировки ВС России, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перебазироваться на территорию Афганистана.

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