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Путин призвал изучить работу ряда компаний в соцсетях в ходе выборов-2018

Политика

На рекламу российских СМИ во время президентской кампании в США приходились сотые доли процента, заявил Владимир Путин

Москва, 25 декабря 2017, 21:10 — REGNUM  Президент России Владимир Путин считает необходимым проанализировать работу иностранных компаний в социальных сетях в период президентской кампании в России. Об этом он заявил 25 декабря на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Глава государства напомнил, что доля рекламы со стороны российских агентств RT и Sputnik во время президентской кампании 2016 года в США составляла сотые доли процента, что не помешало позднее поднять шумиху вокруг данного вопроса в Вашингтоне.

Владимир Путин отметил, что в России «ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в сети», тем не менее «надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в интернете, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь».

«В том числе надо будет внимательно посмотреть, как они будут себя вести в ходе президентских выборов», — подчеркнул президент.

Ранее в своей речи Владимир Путин указал на необходимость совершенствования закона о СМИ — иностранных агентах. Он также обратил внимание, что аналогичное законодательство в «известной достаточно мощной стране за океаном» является гораздо более жёстким.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин считает необходимым совершенствовать закон о СМИ-иноагентах

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Президентские выборы — 2018: предпредвыборная кампания

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