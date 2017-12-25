Володин рассказал Путину о работе над завалами

Москва, , 20:58 — REGNUM Госдума VII созыва работает над разбором завалов, нерассмотренных еще с 1994 года законопроектов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Одна из задач, которую считаю необходимым решить, — это разобраться с теми завалами, которые накопились, их в самом начале было 2020 законопроектов с 1994 года, им несколько десятков лет. И понятно, что по многим уже заключения устарели», — рассказал Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания.

По его словам, на сегодняшний день «рассмотрено 74,7% вот этих завалов», около 14−15% от этого объема принято, то есть они не утратили свою актуальность.

В ходе встречи были подведены итоги деятельности российского парламента, участники обсудили приоритетные задачи на будущий год, основные направления законопроектной деятельности, а также вопросы развития российского гражданского общества. Как отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), «большое внимание в рамках встречи было уделено обсуждению вопросов социальной политики и социального обеспечения пожилых, инвалидов, детей-сирот, патриотического воспитания и образования подрастающего поколения, законодательной поддержки волонтерства».