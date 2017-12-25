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Путин считает необходимым совершенствовать закон о СМИ-иноагентах

Политика

Регулирование СМИ — иностранных агентов в России является гораздо менее жёстким, чем в США, заявил Владимир Путин

Москва, 25 декабря 2017, 20:51 — REGNUM  Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать закон об иностранных агентах. Об этом он заявил 25 декабря на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

«Этот закон нуждается в совершенствовании, — сказал глава государства. — Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство извне в нашу внутриполитическую жизнь напрямую или через подставных лиц».

Владимир Путин подчеркнул, что российский закон об иностранных агентах никаким образом не ограничивает граждан, и обратил внимание, что аналогичное законодательство в одной «известной достаточно мощной стране за океаном» является гораздо более жёстким.

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Напомним, закон о возможности признания информационных ресурсов, финансируемых из-за рубежа, иностранными агентами в России Владимир Путин подписал 25 ноября.

Принятие поправок, регламентирующих ведение реестра иностранных СМИ-иноагентов, стало зеркальным ответом на решение Конгресса США отказать в аккредитации российским СМИ, признанным иностранными агентами.

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Закон об иностранных агентах и проверки НКО

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