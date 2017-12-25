Режим Порошенко напоминает культ карго — депутат Афонин

Москва, , 20:30 — REGNUM Чтобы не признавать ЛНР и ДНР задним числом, как это было в случае с Абхазией и Южной Осетией, Россия должна признать эти республики сейчас, считает депутат Госдумы Юрий Афонин. Об этом он заявил 25 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя возможность поставок американских противотанковых ракетных систем Украине.

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«Режим Порошенко напоминает карго-культ, — сказал депутат. — Жители островов Тихого океана тоже верили, что прилетят самолёты, приплывут корабли и принесут благость. Этот культ — веру в чудодейственное импортное оружие — украинским властям надо поддерживать. Но, к сожалению, похожий культ существовал и в Грузии накануне войны в Южной Осетии. Там тоже тратилась треть бюджета на закупки американского вооружения. Мы помним, чем это закончилось. Они начали военную операцию. Что делать? Я возвращаюсь к инициативе, которую высказывала наша фракция КПРФ в Госдуме РФ — необходимо официально признавать Луганскую и Донецкую народные республики, потому что Абхазию и Южную Осетию пришлось после начала военного конфликта признавать задним числом».

По мнению парламентария, это необходимо сделать, так как «украинская военщина не остановится и напрашивается на вооруженный конфликт».

Напомним, что Верховный суд РФ установил, что не менее 200 членов украинской радикальной организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовали в вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году, где совершали преступления против граждан РФ. Сама организация, однако, отрицает эти факты.