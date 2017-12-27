Среда, 27 Декабря 2017 года
06:20:47 МСК

Россия — «страна большая, но лишней земли нет»: это понимают и в Японии

Политика

На Хоккайдо пришло понимание невозможности требовать Курилы, сохраняя американские войска в своей стране-протекторате

Россия — «страна большая, но лишней земли нет»: это понимают и в Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Саппоро, Япония, 27 декабря 2017, 05:05 — REGNUM  Японское упорство, с которым Токио настаивает на своей трактовке так называемого Курильского вопроса, не может не сталкиваться с общечеловеческим представлением о здравом смысле, опирающемся на историю переговоров по этой проблеме. В каком положении находится нынешний Токио, лавирующий между настойчивостью и здравым смыслом, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Простая логика и понимание истории российско-японских переговоров приводит к осознанию того, что, увеличивая давление на Россию, наращивая конфронтацию, ничего японцам добиться не удастся. Это не предполагает, что, нормализовав отношения, они в обязательном порядке «получат острова». Ибо и в Японии прекрасно понимают т.н. «формулу Громыко», гласящую, что «страна наша большая, но лишней земли нет».

И уж тем более невозможны никакие позитивные шаги навстречу друг другу, когда американский хозяин вынуждает японское правительство раз за разом предпринимать шаги, недружественные по отношению к Москве. Будь то голосование в ООН по Крыму или поддержка украинских националистов.

Читайте подробнее: Японии на двух стульях не усидеть

Рекомендуем также другие статьи Анатолия Кошкина по российско-японским отношениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить