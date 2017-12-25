Американские ракеты не помогут ВСУ победить ДНР и ЛНР — Хинштейн

Москва, , 20:19 — REGNUM Сколько бы оружия американцы ни поставляли ВСУ, это не поможет им добиться перелома в противостоянии на Юго-Востоке Украины, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя новость о поставках американских противотанковых комплексов «Джавелин» Украине.

«Если бы я был лицом неофициальным, я бы сказал, что надо соблюдать баланс, и если США поставляют оружие одной стороне, то РФ должна поставлять другой, — отметил он. — Кроме того, российские комплексы «Корнет» превосходят по некоторым параметрам «Джавелины». Более того, я бы не преувеличивал масштаб и значимость этих комплексов, а также боевой дух и профессиональные способности ВСУ Украины. Мы имеем дело с локально ограниченной территорией, которая несопоставима с остальной Украиной. Если бы ВСУ была мощна, а дух её солдат силен, что мешало им на протяжении 2—3 лет хотя бы одну войсковую операцию довести до конца? Нет ни одного сражения, в котором украинские вооружённые силы одержали бы победу. Поставки американского оружия не изменят сути вопроса. Сколько бы ни поставляли, я не верю, что это поможет обеспечить перелом в противостоянии».

Напомним, что президент США Дональд Трамп одобрил поставки на Украину партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin. Принятое решение ещё не является окончательным — ещё не озвучено решение Конгресса и главного американского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что на урегулирование всех формальностей уйдёт около месяца. Таким образом, к концу января 2018 года в США одобрят первую поставку летального вооружения на Украину.

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