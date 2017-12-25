Саргсян: Мы стараемся не вредить интересам Грузии

Тбилиси, , 20:01 — REGNUM Президент Армении Серж Саргсян заявляет, что во время всех переговоров его страна не жалеет усилий для того, чтобы принимать документы, которые никак не вредят интересам Грузии. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в рамках своего официального визита в Тбилиси 25 декабря.

По словам Саргсяна, на встрече рассматривались вопросы безопасности на Южном Кавказе и темы экономического направления.

«В этом контексте мы придаем большое значение тому, что при рассмотрении и решении чувствительных для обеих стран вопросов следует быть уравновешенными. Мы уверены, что решение конфликтов возможно только мирным путем и только в рамках согласованных форматов», — подчеркнул президент Армении.

Он заверил грузинского коллегу, что его правительство заинтересовано в дальнейшем развитии братских отношений с Грузией.

Президент Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом 25 декабря во второй половине дня.

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