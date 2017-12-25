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Президент Грузии пожаловался президенту Армении на «российскую оккупацию»

Политика

По мнению президента Грузии, соглашение об ассоциации между Арменией и ЕС будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Арменией и Грузией

Президент Грузии пожаловался президенту Армении на «российскую оккупацию»
Иллюстрация: Администрация президента Армении
Серж Саргсян и Георгий Маргвелашвили

Тбилиси, 25 декабря 2017, 19:45 — REGNUM  Грузия придает большое значение нынешнему визиту президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси и считает необходимым дальнейшее развитие и углубление взаимоотношений между двумя странами во всех сферах. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил 25 декабря на встрече с армянским коллегой в Тбилиси.

На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и взаимоотношений в многостороннем формате.

По оценке президента Грузии, соглашение об ассоциации между Арменией и ЕС откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества с Грузией.

Георгий Маргвелашвили сообщил Сержу Саргсяну о ситуации на «оккупированных территориях» и рассказал о «незаконных действиях» России. Он подчеркнул важность поддержки политики непризнания Абхазии и Южной Осетии, которые подвергаются «фактической интеграции со стороны России». Президент Грузии осудил открытие Россией представительства Таможенной службы в Сухуми и сделал осуждающее заявление в связи с открытием таможенного поста в Ахалгорском (Ленингорском) районе Южной Осетии.

«Оккупированные территории Грузии сегодня недоступны для мирового сообщества, и там грубо нарушаются права человека, в том числе право на получение образования», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Сотрудничество между Грузией и Арменией он назвал примером успешного сотрудничества между странами с различными геополитическими векторами и отметил, что это сотрудничество принесло пользу всем странам, которые заинтересованы в развитии региона.

Президент Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом 25 декабря во второй половине дня.

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Грузия и Южная Осетия

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