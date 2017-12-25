Отставку главы Нижнего Новгорода оспорят в суде

Нижний Новгород, , 19:34 — REGNUM В Нижнем Новгороде активно обсуждают отставку главы города Елизаветы Солонченко. И даже подали иск в суд с требованием признать незаконным решение Гордумы об отставке и о проведении конкурса на пост нового главы Нижнего Новгорода.

При этом также в иске содержится требование не проводить конкурс на пост главы города до завершения разбирательства по данному иску.

Отметим, согласно Регламенту городской думы, «глава города может быть освобожден от должности до истечения срока полномочий», причины предусмотрены Федеральным законодательством и включают отставку по собственному желанию. Однако в соответствии с главой 6 ст.26 Регламента, «решение о досрочном прекращении полномочий главы города принимается тайным голосованием».

«Однако, вопреки положениям регламента, голосование от 20 декабря 2017 по данному вопросу было открытым, бюллетени депутатам не выдавались, счетная комиссия не формировалась и подсчет голосов по бюллетеням не велся», — говорится в иске.

И поскольку процедура отставки проводилась с нарушениями Регламента, проведение конкурса на пост главы Нижнего Новгорода тоже является незаконным.

Таким образом, законодатели сами нарушили предписание законодательства.

Иск сформирован таким образом, что к нему может присоединиться любой желающий, отмечает НИА «Нижний Новгород».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что внесение правок в Устав Нижнего Новгорода также происходило по странной схеме. 13 декабря гордума проголосовала за внесение изменения в устав, которые утверждают механизм выборов главы города при «одноглавой системе управления», когда глава города утверждается конкурсной комиссией. В то же время был сохранен пункт, который регламентирует утверждение главы города из числа депутатов гордумы. Указанные изменения в устав были зарегистрированы Минюстом Нижегородской области 15 декабря 2017 года.

Напомним, Солонченко ранее сама признала, что сейчас в уставе города есть некоторые противоречия, но в дальнейшем все комплексно будет приводиться в порядок.

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