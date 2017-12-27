Каталония на весах независимости: кто перевешивает?

Барселона, Испания, , 01:05 — REGNUM Досрочные региональные выборы, состоявшиеся в Каталонии 21 декабря, показали непростой политический расклад. В чем особенность противостояния в этой «горячей» точке современной Испании и Европы в целом, пишет автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Если разделить политические силы Каталонии по признаку стремления к независимости или пребывания в составе Испании, то расклад на последних выборах продемонстрировал серьезный раскол каталонского общества. До 43,5% избирателей проголосовали за партии происпанской ориентации, так что отрыв сторонников независимости становится не столь большим. И тем не менее он сохраняется как таковой.

Самым серьезным сигналом следует считать результат, полученный партией, которая является лидером и представитель которой Мариано Рахой возглавляет испанское правительство. В Каталонии Народная партия набрала всего 4,2%, что четко показывает отношение каталонцев к центральной власти и ее действиям по отношению к «мятежной провинции». Учитывая значительный уровень мобилизации населения, показанный этими выборами (явка составила 81,9%), политическую накаленность ситуации в Каталонии нельзя считать фоновым фактором.

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