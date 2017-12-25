Командующий войсками США в Норвегии: «Грядёт война»

Осло, , 19:22 — REGNUM Командующий корпусом морских пехотинцев в Норвегии генерал Роберт Неллерприказал своим бойцам готовиться к «чему-то большему». Корпус, состоящий из 300 американских военнослужащих, с января размещается вблизи норвежского города Тронхдейма с целью проведения учений в экстремальных погодных условиях, а также развития союзнических отношений, сообщает сегодня, 25 декабря, американское издание The Hill.

«Надеюсь, я ошибаюсь, но грядёт война, не забывайте, зачем вы здесь, — подчеркнул Неллер во время своего визита в Норвегию, обращаясь к американским морским пехотинцам — уже одним своим присутствием здесь вы вовлечены в сражение, международное, политическое сражение».

Будучи членом Объединенного комитета начальников штабов, Неллер отвечает за планирование чрезвычайных ситуаций в Пентагоне и предрекает так называемую «большую битву» в недалеком будущем. «Сейчас мы имеем здесь 300 морских пехотинцев; мы можем за ночь поднять эту планку до 3000», — отмечает генерал. По его словам, именно Россия и Тихоокеанский регион могут стать главными зонами конфликта.

Официальный представитель Неллера, однако, заверяет, что слова генерала не обращены к какому-то конкретному противнику, а предназначены для мотивации войск.

«Нашим намерением было вдохновить солдат на продолжение тренировок. Ибо мысль о неизбежной войне мотивирует солдат повышать свою готовность, — заметил официальный представитель генерала подполковник Эрик Дент в интервью Washington Post, — я не могу представить себе профессионального военачальника, который предлагает своим солдатам не думать о возможном конфликте».

Тем не менее визит Неллера в Норвегию состоялся как раз на фоне нарастания напряженности в отношениях между Россией и союзниками по НАТО. Россия уже предупредила соседнюю Норвегию о возможном ухудшении двусторонних отношений после того, как страна приняла решение о продлении пребывания на своей территории американских военнослужащих до конца 2018 года.

В ходе брифинга с военнослужащими Неллер заявил, что США после многих лет борьбы на Ближнем Востоке снова могут сместить центр своего внимания в сторону Восточной Европы, ссылаясь на конфликты между Россией и Украиной и Россией и Грузией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлый понедельник, 18 декабря, американский президент Дональд Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности США, согласно которой Россия и Китай представляют угрозу национальным интересам Соединенных Штатов.