Путин опирается на мэров – Андрей Колядин о кадровой ротации в Воронеже

Москва, , 19:21 — REGNUM Президент вернул теперь уже экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в своё близкое окружение, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя назначение Александра Гусева врио губернатора Воронежской области и отставку Алексея Гордеева с этого поста.

«Я думаю, что данная итерация не связана с теми проблемами, которые были в феврале и в сентябре у целого ряда губернаторов, которых президент предпочел поменять, — предположил Колядин. — Основная движущая сила данного процесса — это некая ротация полпредов, в которой Гордеев становится одним из полпредов, и его убирают с территории не потому, что там какие-то межэлитные противоречия. Гордеев — сильный губернатор. Я как бывший вице-губернатор Воронежской области с интересом наблюдал за тем, что происходило на данной территории. Гордеев пришёл, когда я оттуда уходил. Я отношусь к нему с серьёзным уважением — он действительно много сделал для Воронежской области, и я думаю, что президент теперь возвращает его назад в своё близкое окружение».

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По мнению Колядина, с этой точки зрения и появление Александра Гусева можно объяснить как проявление некоего особого доверия к Гордееву.

«Гусев считался достаточно близким к Гордееву человеком, человеком, который продолжает его политику на территории Воронежа, — отметил Колядин. — У Гусева есть преимущественные возможности перед другими губернаторами, которые вошли в стадию врио. Он знает финансово-хозяйственную сферу, знаком с политической деятельностью на пространстве огромного города, знает всех глав муниципалитетов. Ему известны особенности политики региона, и потому с этой точки зрения ему не нужно знакомиться с основами. Он уже в курсе».

При этом эксперт подчеркнул, что в данной ситуации Путин опирается на мэров (Гусев не первый градоначальник, ставший губернатором — прим. ИА REGNUM ), поскольку они всегда были хорошим источником ценных кадров, используемых впоследствии для замещения должностей даже на самом высоком уровне. К примеру, в своё время мэр Самары стал вице-премьером и возглавил социальный блок правительства.

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Напомним, что Алексей Гордеев 25 декабря был назначен представителем президента в Центральном федеральном округе. В тот же день глава государства освободил его с поста губернатора Воронежской области, который он занимал с 2009 года. Его преемник — Александр Гусев — работал в должности мэра с 2013 года, но до этого также занимал должности заместителя губернатора, первого заместителя председателя правительства Воронежской области. Отметим также, что президент РФ ранее чётко обозначил, что намерен опираться именно на мэров в своих дальнейших кадровых решениях.

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