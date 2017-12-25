Корея, Сирия, Украина... Папа Римский вспомнил обо всех

Ватикан, , 19:08 — REGNUM В своем рождественском обращении к «городу и миру» папа Римский Франциск упомянул большую часть горячих точек планеты, передает 25 декабря Associated Press.

Папа Римский призвал «молиться, чтобы произошло преодоление конфронтации на Корейском полуострове».

Он напомнил о «тех, кто страдает в Южном Судане, Сомали, Бурунди, Демократической Республике Конго, ЦАР и Нигерии».

О «детях Ближнего Востока», которые «продолжают страдать из-за растущей напряженности между израильтянами и палестинцами».

О «детях Йемена, где происходит постоянный конфликт… с серьезными гуманитарными последствиями, страдающих от голода и болезней».

О «сынах Ирака, раненого и раздираемого конфликтами, которые страна пережила за последние 15 лет».

О «возлюбленной Сирии», которой необходимо «восстановить уважение и… структуру общества» после войны.

Наконец, о «любимом народе Венесуэлы», которому папа Франциск пожелал восстановить «мирный диалог», и «дорогой стране Украине», которая также страдает от насилия.

В конце своей речи папа Франциск напомнил о Мьянме и Бангладеш, глядя на детей-беженцев в которых, папа «увидел Иисуса» и пожелал всем собравшимся «открыть сердца» страждущим.

«Пусть наши сердца не будут закрыты, как двери в домах Вифлеема», — закончил папа перечисление страданий мира отсылкой к библейской легенде о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем.

Напомним, 25 декабря, в день католического Рождества Христова, папа Римский произносит ежегодное послание «городу и миру». Слова папы ждут миллионы христиан-католиков по всему миру.

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