СМИ США: Единые вооруженные силы ЕС могут подорвать влияние США

Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Интеграционные усилия Брюсселя в области безопасности, предпринимаемые путем запуска программы постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), подрывают влияние США в Европе, заявил политический аналитик Даниэль Кочис, сообщает The National Interest.

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«Неограниченное влияние США в НАТО подразумевает и крупные инвестиции. Интеграционные усилия ЕС могут снизить роль этих инвестиций, а, следовательно, и влияние США на европейскую безопасность», — заявил Кочис.

«Все попытки ЕС по созданию собственной армии подрывают НАТО — единственный гарант безопасности в ЕС, и ослабляют трансатлантическое звено», — добавил политический аналитик.

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Напомним, в декабре 2017 года большинство лидеров Европейского союза одобрило инициативу по запуску PESCO. На прошлой неделе председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что все опасения того, что военная интеграция в ЕС может подорвать влияние НАТО, не соответствуют действительности, поскольку укрепление безопасности ЕС за счет PESCO может привести только к усилению позиций НАТО.

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