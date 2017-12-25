Киргизия заняла 123-е место в бизнес-рейтинге «Forbes»

Бишкек, , 18:47 — REGNUM Киргизия оказалась на 123-м месте в рейтинге «Лучшие страны для ведения бизнеса» («Best Countries for Business») от издания «Forbes», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 декабря.

Таким образом, Киргизская Республика по своим показателям оказалась на том же уровне, что и Мадагаскар, Республика Восточный Тимор (островное государство близ Австралии), Алжир и Королевство Лесото (государство в Южной Африке).

Составители рейтинга акцентировали внимание на том, что Киргизия по-прежнему зависит от иностранных доноров, поскольку пока не может самостоятельно компенсировать дефицит госбюджета, который складывается на уровне 4% — 5% к ВВП.

Киргизстанскому правительству рекомендуется усилить борьбу с коррупцией, повысить прозрачность работы государственных органов, реструктуризировать и диверсифицировать промышленные отрасли, а также более активно привлекать иностранную помощь и инвестиций.

Среди постсоветских стран самые лучшие показатели продемонстрировала Эстония, заполучившая 27-е место. Ненамного отстали от нее и другие прибалтийские республики: Литва — 30-е и Латвия — 36-е места. Затем следуют Грузия — 52-е, Россия — 58-е, Казахстан — 65-е и Азербайджан — 70-е. В первую сотню также смогли попасть: Украина — 80-е, Молдавия — 87-е, Армения — 88-е и Узбекистан — 99-е. Таджикистан расположился на 108-й строчке, а Белоруссию и Туркмению авторы рейтинга в список включать не стали.

Самыми привлекательными для бизнеса странами были названы Великобритания, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Канада, Гонконг, Дания, Ирландия, Сингапур и Швейцария. Самыми неблагополучными признаны Чад, Гамбия, Гаити, Афганистан и Ливия.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень свободы торговли, уровень свободы личности, коррумпированность, бюрократия, защищенность инвесторов и ряд других факторов. Всего в него были включены 153 государства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в октябре 2017 года Киргизия заняла 75-е место в рейтинге создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности «Doing Business», подготовленном аналитиками Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. В рейтинг вошли 190 государств мира.

Отметим, что в середине декабря 2017 года руководство Азиатского банка развития одобрило предоставление правительству Киргизской Республики гранта в $25 млн (1 млрд 457,88 млн рублей по текущему курсу) на улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства.