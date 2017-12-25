Вторник, 26 Декабря 2017 года
05:39:24 МСК

Отправителем навоза главе минфина США оказался психолог из Лос-Анджелеса

Политика

Министр финансов США получил на Рождество коробку с навозом «от американского народа»

Лос-Анджелес, США, 25 декабря 2017, 18:40 — REGNUM  Отправителем коробки с навозом в качестве рождественского подарка министру финансов США Стивену Мнучину оказался психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг, передаёт портал AL.com.

Как сообщается, свой поступок американец объяснил недовольством налоговой реформой в Соединённых Штатах.

Стронг также рассказал, что отправил Мнучину две одинаковые коробки: к резиденции министра в Беверли-Хиллз и к его дому в Лос-Анджелесе.

Как выяснилось, ещё накануне мужчина сообщил о своём намерении отправить «подарки» главе министерства финансов на своей странице в Facebook.

После инцидента Стронг был допрошен у себя дома сотрудниками Секретной службы США, но задерживать мужчину не стали.

Напомним, ранее сегодня возле дома Стивена Мнучина в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйре была обнаружена подозрительная коробка. Предмет обследовали полицейские и саперы. Как оказалось, в подарочной упаковке находился навоз и открытка с подписью: «От американского народа».

Читайте ранее в этом сюжете: Главе минфина США подарили коробку с навозом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить