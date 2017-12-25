СМИ США: Создание армии ЕС противоречит принципам Госдепа

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Намерение стран ЕС создать собственные вооруженные силы противоречит ключевым принципам, выдвинутым бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт, заявил политический аналитик Даниэль Кочис, сообщает The National Interest.

«Продолжающееся стремление ЕС к интеграции своих оборонных возможностей противоречит принципам, выдвинутым 19 лет назад тогдашним государственным секретарем США Мадлен Олбрайт», — считает Кочис.

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«Олбрайт выдвинула три принципа, которыми необходимо руководствоваться США в отношении стремления ЕС к интеграции: никакого отхода США от обязательств по обороне Европейского союза; никаких параллельных структур, дублирующих НАТО; никакой дискриминации в отношении стран-членов НАТО, не входящих в ЕС. Эти три принципа актуальны сегодня как никогда», — добавил политический аналитик.

Напомним, в середине декабря 2017 года в Брюсселе состоялся саммит с участием глав европейских государств. Большинство стран-членов ЕС одобрило запуск программы постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Возможность создания программы, предусматривающей военную интеграцию, предусмотрена Лиссабонским договором — «конституцией ЕС». Согласно условиям Лиссабонского договора, участие в подобных инициативах является добровольным.

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