Воронежский губернатор ушел на понижение

Воронеж, , 18:15 — REGNUM Назначение бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, который сложил полномочия 25 декабря, полномочным представителем президента в ЦФО, нельзя назвать повышением. Об этом эксперты заявили корреспонденту ИА REGNUM.

«Должность, на которую назначен Алексей Гордеев, на мой взгляд, не сильно решающая. Скорее, это должность куратора, нежели руководителя. Не уверен, что для Гордеева это большое повышение», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Похожего мнения придерживается и доктор политических наук, профессор Воронежского государственного университета Александра Глухова.

«Новая должность — менее прочна и менее легитимирована. Должность губернатора прописана в Конституции и имеет прочную базу под собой. В то время как эта структура — не конституционный орган. В этом плане положение губернатора прочнее и более обеспечено ресурсами, потому что фактически он хозяин в области, он полностью несет за нее ответственность, он вправе принимать все решения. Структура полномочных представителей когда-то учреждалась для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с Конституцией. И эту задачу полпреды давно выполнили. Сейчас нет этой проблемы. Какую-то координирующую роль полпредства выполняют, но, на мой взгляд, вес губернатора и его поле ответственности шире», — сказала Александра Глухова.

Кроме того, по словам Александры Глуховой, серьезную тревогу вызывает ожидание новости о том, кто в будущем может занять пост губернатора. По мнению политолога, шансы на то, что губернатором будет избран назначенный временно исполняющим обязанности главы региона экс-мэр Воронежа Александр Гусев, малы.

«Гусев — мэр, бывший заместитель губернатора, но всем известно, что его рейтинг в городе, мягко говоря, невысок. Сказать, что население довольно деятельностью мэра — это сильно слукавить. Деятельностью губернатора были прочно довольны. Мэр этим похвастаться не может. Поэтому какой дальше произойдет размен, кто и куда будет переназначен, сказать сложно. Но однозначно, Гусев — лишь временно исполняет обязанность».

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ИА REGNUM напоминает, что Алексей Гордеев добровольно сложил полномочия 25 декабря 2017 года.

Алексей Гордеев был назначен на пост губернатора Воронежской области в 2009 году. До этого регионом руководил Владимир Кулаков. Новый губернатор до назначения занимал должность министра сельского хозяйства РФ. В 2014 году Гордеев был переизбран на новый срок — на выборах он набрал почти 90% голосов избирателей. Срок полномочий на посту главы региона у Алексея Гордеева истекал в 2019 году.