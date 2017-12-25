«Ставка на мэра» — о назначении Гусева и отставке Гордеева

Москва, , 17:43 — REGNUM О важности тренда на кадровое обновление органов власти говорит то, что президент Владимир Путин продолжает реализовывать его, несмотря на предстоящие весенние выборы, считает директор фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя назначение Александра Гусева, прежде занимавшего пост мэра Воронежа, врио губернатора Воронежской области.

«Заявленные элементы программы Владимира Путина, озвученные на недавнем съезде «Единой России», и обозначенный ранее тренд на кадровое обновление продолжаются, — заявил он. — Причём тенденция носит настолько серьёзный характер, что даже такие вопросы, как проведение предстоящих выборов, никак не мешают реализации этой тенденции. Я думаю, что в плане губернаторского корпуса это не последнее обновление. Но то, что это происходит в период выборов, означает, что тренд на кадровое обновление является очень важным и содержательным. При этом принципы выборов глав регионов различаются в зависимости от каждого региона. Сейчас мы видим, что ставка была сделана на руководителя столичного города этого региона».

При этом он отметил, что человек, который прежде отработал на посту мэра, уже обладает серьёзной компетенцией и представляет, как управлять ситуацией. Тех, кто хорошо показал себя на этом поприще, закономерно можно пробовать на уровне уже всего региона.

Напомним, что о серьёзном отношении президента РФ к мэрам крупных городов говорит тот факт, что, кроме мэра Воронежа, ставшего теперь исполняющим обязанности губернатора, в своё время врио губернатора Новосибирской области стал бывший мэр Вологды. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в прошлом тоже был градоначальником. В своём обращении по случаю открытия 25 декабря VI съезда ООО «Всероссийский совет местного самоуправления» Владимир Путин отметил, что государство уделяет развитию этой сферы приоритетное внимание. Глава государства обратил внимание на шаги по укреплению финансовой самостоятельности органов МСУ, а также на то, что они должны играть главную роль в решении важных и более чувствительных сложностей, определяющих качество жизни людей.