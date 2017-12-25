Игра в пятнашки: ждём новых кадровых перестановок?

Москва, , 16:27 — REGNUM Переход Николая Цуканова с поста полпреда СЗФО на должность помощника президента говорит о движении представителей местного управления в эшелоны высшей государственной власти, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он 25 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Переход Цуканова нельзя рассматривать в отрыве от всего контекста, который мы сейчас наблюдаем, — отметил он. — У нас ведь произошло несколько перестановок. Это как в пятнашки играть — передвигаешь одну цифру, за ней другую и так далее. Цуканов занял должность помощника, который будет особое внимание уделять малым городам. То есть местному самоуправлению. В то же самое время на его место перешел Александр Беглов, а Алексей Гордеев стал полпредом в Центральном федеральном округе. Мэр Воронежа Александр Гусев стал врио губернатора. Это уже третий мэр, который за последнее время становится и. о. губернатора. Опять идёт движение во власть от местного самоуправления. Грубо говоря, различные посты занимают не только различные люди откуда-то сверху, но и представители местной власти. Таковых всё больше и больше. Внимание к этой сфере оказывается под пристальным контролем президента».

При этом Матвейчев отметил, что назначение Цуканова нельзя однозначно оценить как повышение либо понижение. Скорее, речь идёт о переходе в «параллельную аллель». Что касается дальнейших крупных перестановок, то, по мнению эксперта, до Нового года таких не предвидится.

Напомним, что слухи о предстоящем переходе Николая Цуканова на должность помощника президента появились ещё 8 декабря. Спустя четыре дня после появились тогда ещё неподтвержденные сведения о скором назначении Алексея Гордеева полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. Александру Беглову эксперты предрекают теперь пост губернатора Санкт-Петербурга, однако пока его цель — «достойное проведение президентских выборов весной 2018 года».

Отметим также, что Николай Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области, а в декабре 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ по списку «Единой России», но отказался от депутатского мандата.