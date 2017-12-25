Перестановка в Воронеже: «Путин подал сигнал муниципальным чиновникам»

Москва, , 16:26 — REGNUM Назначение бывшего мэра Воронежа Александра Гусева на должность губернатора Воронежской области подтверждает, что президент России Владимир Путин сделал ставку на муниципальный уровень при принятии кадровых решений на региональном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Я думаю, что здесь главной логикой было то, что нужно делать ставку на местного человека, который хорошо знает реалии Воронежа и Воронежской области», — заявил Калачев.

«Понятно, что голосование Воронежа в марте является электорально значимым. Поэтому не стали ставить какие-либо кадровые эксперименты — на самом деле показали, что главы городов и другие остаются кадровым резервом при назначениях, и это, собственно говоря, хороший сигнал для представителей муниципальных образований», — подчеркнул он.

При этом ранее в приветствии съезду Всероссийского совета местного самоуправления президент России дал понять, что он серьёзно относится к мэрам больших городов и будет опираться на них при дальнейших кадровых решениях.

«Президент ранее говорил, что необходимо, чтобы человек проходил через опыт работы в муниципальных органах, органах муниципального управления для карьерного роста. Условно говоря — даже не конкретно на примере Гусева, — опыт работы на муниципальном уровне, опыт работы в системе муниципального управления востребован. И в данном случае мы здесь видим поступательный карьерный рост, как и некоторую линию преемственности», — указал политолог.

Он напомнил, что Гусев работал в должности мэра с 2013 года, но до этого также занимал должности заместителя губернатора, первого заместителя председателя правительства Воронежской области, что позволяет говорить о нём как о полноправном «управленце в команде Гордеева». И несмотря на то, что в самом Воронеже отношение к Гусеву отнюдь не однозначное, в свете выборов 2018 года кадровое решение в Воронежской области выглядит более чем закономерным.

Что же касается самого экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, то он себя проявил как весьма эффективный губернатор, указал эксперт.

«Как раз то, что Гордеев как политический тяжеловес стал полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, с учётом его бекграунда, совершенно неудивительно», — указал Калачев.

«Я бы сказал, что он себя проявил и как хозяйственник, и как политик. Кстати, им накоплен немалый опыт проведения выборов в некогда очень непростой Воронежской области. Воронежская область не была простым регионом, и я думаю что (в свете) грядущих выборов опыт Гордеева может пригодиться и в ЦФО», — пояснил он.

Гордеев — политический тяжеловес, и теперь его перспективы на новой должности будут зависеть от того, как пройдёт выборная кампания в марте, полагает Калачев.

В свою очередь, сегодняшний уход Николая Цуканова с должности полпреда президента в СЗФО оказался вполне предсказуемым решением, добавил эксперт.

По его мнению, его работа на этом месте многими рассматривалась как временная, а самого Цуканова многие эксперты и наблюдатели не видели как управленца регионального уровня. Теперь Цуканов перемещён на должность помощника президента по вопросам местного самоуправления.

Напомним, что в должности полпреда президента России в СЗФО он проработал менее полутора лет. До назначения в Санкт-Петербург Цуканов руководил Калининградской областью. Отставка Гордеева прогнозировалась с начала декабря, после того как стало известно о планах перевода Александра Беглова с должности полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе на аналогичную должность.