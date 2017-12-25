Воронежской области отдали проблемы Воронежа

Воронеж, , 16:09 — REGNUM Глава Воронежской области Алексей Гордеев 25 декабря добровольно сложил полномочия. Его отставку принял президент России Владимир Путин, назначив исполняющим обязанности губернатора бывшего главу администрации Воронежа Александра Гусева. По мнению директора Института избирательных технологий Евгения Сучкова, такое назначение вряд ли понравится жителям Воронежа.

«Такие вещи обычно без консультации с уходящим губернатором не происходят, — считает эксперт. — Я думаю, здесь не обошлось без влияния того, кто ушел. И второе: конечно, такие вещи не происходят без согласования с руководителем представительства президента по ЦФО. На мой взгляд, это два центра влияния, в результате которого не самый популярный мэр становится исполняющим обязанности губернатора».

По словам Евгения Сучкова, главную оценку такого назначения должны дать избиратели.

«В Воронеже последние 15 лет была достаточно напряженная социально-политическая ситуация. Нынешний губернатор хоть как-то ситуацию удерживал. Удастся ли это новому — большой вопрос. Прогнозировать здесь что-то тяжело. Не уверен, что это назначение вызовет большую радость у жителей», — сказал собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что деятельность Александра Гусева на посту главы администрации Воронежа вызывала неоднозначную реакцию горожан. Многие проблемы, которые назывались в качестве главных, до сих пор не решены. В том числе, проблемы пробок, вырубки зеленых насаждений, строительства дорог и благоустройства среды.

К тому же, не обошлось в последнее время без крупных скандалов. К примеру, за взятку был задержан главный архитектор Воронежа Антон Шевелев. Деятельность теперь уже бывшего главного архитектора и строительного блока мэрии Воронежа в целом подверглась критике Алексея Гордеева — в связи со строительством кафе на площади у железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Буквально за неделю до назначения разгорелся другой скандал — со строительством дороги через Воронежскую нагорную дубраву. Причем в этой истории Александр Гусев оказался в крайне двусмысленной ситуации. 20 декабря Депутаты Воронежской гордумы проигнорировали мнение жителей Воронежа и утвердили Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период да 2020 года, которая и предусматривает строительство дороги через памятник природы.

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Между тем, еще в 2013 году, когда Гусев был вице-губернатором Воронежской области, заявил: дубраве присвоен статус особо охраняемой зоны, а потому в любом случае дорога через эту территорию проходить не будет.

Напомним, что Алексей Гордеев проработал на посту губернатора Воронежской области в общей сложности почти девять лет. Он был назначен на должность в 2009 году, в 2014 — избрался на второй срок. За него проголосовали почти 90% избирателей.

Александр Гусев стал одним из первых назначенцев тогда нового губернатора Алексея Гордеева — в апреле 2009 года он получил пост его заместителя. В 2013 году был избран мэром Воронежа.

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