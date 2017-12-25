Назначение Гордеева снимает вопрос упразднения полпредств в РФ

Москва, , 15:53 — REGNUM У Николая Цуканова теперь гораздо меньше власти, чем прежде, хотя должность помощника главы государства выглядит, конечно, красиво, считает директор центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередные кадровые перестановки в высших эшелонах российской власти.

«Если бы цукановское назначение было единственным событием этих дней, можно было бы говорить, что оно не относится к общему тренду, — подчеркнул Данилин. — Однако сегодня же произошла отставка Алексея Гордеева и назначение врио Воронежской области Александра Гусева. При этом ещё недавно ходили слухи, что полпредства собираются чуть ли не упразднять. Наблюдаемый тренд позволяет нам сказать, что никакого упразднения полпредств не предвидится. Более того, напомню, что Александр Беглов и Алексей Гордеев — это очень высокопоставленные чиновники не последнего уровня с очень хорошими связями на самом верху».

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Что касается целей, которых власть рассчитывает добиться, проводя эти отставки, то Данилин отметил, что пока её сложно проследить.

«Эти решения вырабатываются очень узким кругом людей, и информация, к сожалению, не распространяется так, как это было в ельцинские времена», — констатировал он.

Напомним, что 25 декабря Николай Цуканов назначен помощником президента России по вопросам местного самоуправления и освобождён от должности полпреда президента СЗФО, на которой он проработал более одного года.

Уже экс-губернатор Воронежской области Алексеев Гордеев займёт пост полпреда ЦФО.

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