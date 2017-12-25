Песков предложил Грефу избегать «громких фраз» о холодной войне

Москва, , 15:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу избегать «громких фраз» о санкциях США.

Комментируя заявление Грефа о том, что холодная война может оказаться «детской забавой» в сравнении с нынешней санкционной политикой США, в том числе с возможным отключением финансовой системы страны от платежной системы SWIFT, Песков призвал не употреблять «громкие фразы», говоря об отношениях с США.

«Я бы сейчас не стал использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что возможное дополнительное ужесточение санкций может стать «непосильным» риском для российско-американских отношений.

Напомним, 25 декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что возможное отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT было бы «иррациональным» шагом со стороны США.

Греф считает, что Вашингтону стоит отказаться от идеи о введении новых санкций в отношении России в феврале 2018 года. По его словам, холодная война в сравнении с масштабом новых ограничений будет представляться «детской забавой».

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