Путин посетит Дом правительства

Москва, , 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 декабря посетит Дом правительства, где встретится с кабинетом министров, сообщается на сайте Кремля.

В официальном сообщении говорится, что встречи президента РФ и членов кабинета министров проходят традиционно в преддверии Нового года.

На встрече Путина с членами правительства РФ будут подведены итоги уходящего 2017 года.

Также на повестке дня стоят вопросы социально-экономического развития страны в будущем и ряд актуальных текущих задач.

Справка ИА REGNUM :

Дом Правительства РФ (также известен как Дом Советов РСФСР и «Белый дом») — грандиозное здание, возвышающееся над Краснопресненской набережной Москвы-реки.

Здание было возведено в 1965—1979 годах по проекту архитекторов Дмитрия Чечулина и Павла Штеллера как Дом Советов РСФСР.