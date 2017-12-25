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Путин посетит Дом правительства

Политика

Будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития России

Москва, 25 декабря 2017, 15:36 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 26 декабря посетит Дом правительства, где встретится с кабинетом министров, сообщается на сайте Кремля.

В официальном сообщении говорится, что встречи президента РФ и членов кабинета министров проходят традиционно в преддверии Нового года.

На встрече Путина с членами правительства РФ будут подведены итоги уходящего 2017 года.

Также на повестке дня стоят вопросы социально-экономического развития страны в будущем и ряд актуальных текущих задач.

Справка ИА REGNUM :

Дом Правительства РФ (также известен как Дом Советов РСФСР и «Белый дом») — грандиозное здание, возвышающееся над Краснопресненской набережной Москвы-реки.

Здание было возведено в 1965—1979 годах по проекту архитекторов Дмитрия Чечулина и Павла Штеллера как Дом Советов РСФСР.

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Правительство России

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