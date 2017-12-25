Ярославский сенатор Анатолий Лисицын подвел итоги года

Ярославль, , 15:32 — REGNUM Смена политической команды оказала решающее влияние на ключевые события Ярославской области в 2017 году, считает член совета федерации, экс-губернатор Анатолий Лисицын. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«В Ярославской области московская команда сменила ярославскую. Это поражение ярославской элиты, провал года, что она не смогла найти кандидатуру на роль руководителя региона, которая удовлетворила бы президента страны Владимира Путина», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Успех года сенатор связывает тоже с московской командой.

«Главное достижение Ярославской области — это приведение в порядок зоны ЮНЕСКО. Это тоже связано с московской командой, которая смогла получить от правительства Москвы 600 миллионов рублей на эти цели. У нас было шаткое положение в ЮНЕСКО, но благодаря благоустройству исторического центра, мы укрепили пошатнувшиеся позиции и показали, что ярославцы чтят исторические ценности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Лисицын.

Читайте развитие сюжета: Лидер ярославских коммунистов: Событие года — выдвижение Грудинина