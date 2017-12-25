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Песков: Поставка вооружений на Украину может спровоцировать новый конфликт

Политика

В Кремле рассказали о рисках, связанных с поставкой американского оружия на Украину

Песков: Поставка вооружений на Украину может спровоцировать новый конфликт
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 25 декабря 2017, 15:32 — REGNUM  Поставка американского оружия на Украину может обернуться очередной фазой вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом 25 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в Кремле неоднократно публично выражали свою позицию по данному вопросу. По мнению Москвы, оружие, которое собираются поставить Украине США, может быть использовано для развязывания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении Донбасса.

«В первую очередь это связано с тем, что, к сожалению, весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москве глубоко не безразлична судьба нескольких миллионов человек, проживающих на юго-востоке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что власти США приняли решение о начале прямых поставок «оборонительного вооружения» на Украину. Такое решение, как заявляют власти США, принято с целью обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп: США будут поставлять на Украину «оборонительное оружие»

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину

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