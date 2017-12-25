Визит Саргсяна в Грузию кажется как важным, так и странным

Ереван, , 15:23 — REGNUM Президент Армении Серж Саргсян, сегодня, 25 декабря, с двухдневным официальным визитом отправится в Грузию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках визита Саргсян проведёт встречи с высшим руководством Грузии — президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

«В ходе встреч будут обсуждаться стержневые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными государствами в ряде отраслей», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что Серж Саргсян посетит также Научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна» и церковь Святого Георгия, где встретится с представителями армянской общины. В рамках визита президент на тбилисской Площади Героев возложит венок к мемориалу и воздаст дань памяти.

По мнению многих экспертов, визит Саргсяна выглядит очень своевременным, так как в рамках реализации соглашения «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли», подписанного Россией и Грузией в 2011 году, служба доходов Грузии, выполняя грузинскую часть обязательств, 19 декабря оформила контракт со швейцарской компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг грузов. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, Армения могла бы теоретически воспользоваться (исключительно при форс-мажорных обстоятельствах) транспортными коридорами через Абхазию и Южную Осетию для доставки товаров из России.

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Однако в связи с визитом Сержа Саргсяна возникает также ряд вопросов. 1 декабря должен был состоятся официальный визит в Армению премьер-министра Грузии Квирикашвили. Но за несколько часов до визита, когда уже пресс-служба армянского правительства анонсировала визит, а посол Армении в Грузии прибыл в Ереван, чтобы встретить грузинского премьера в аэропорту, пресс-служба правительства Грузии распространила заявление, согласно которому, по просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны. Армянским политологам причины отмены визита показались неубедительными.

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22 декабря парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному кабинету министров страны во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили и утвердили правительственную программу «Свобода, быстрое развитие, благополучие», но вместо того, чтобы утвердить новую дату отложенного визита, был анонсирован визит президента Армении в Грузию.

По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, на лицо, что в армяно-грузинских отношениях происходит что-то странное. «После того, как грузинский премьер, на мой взгляд, по крайне неубедительным причинам отложил, а по сути отменил визит в Армению, президент Армении с официальным визитом едет в Грузию. Я, честно говоря, не припомню, чтобы один глава государства откладывал визит в какую-либо страну по не форс-мажорным обстоятельствам, а вместо этого спустя несколько недель состоялся бы «ответный» визит главы этого государства», — сказал Григорян.

По мнению армянской прессы, из-за отмены визита в Армению премьер-министра Грузии, армяно-грузинские отношения не пострадали, однако в политическом дискомфорте оказался Карен Карапетян, которому грузинская сторона, по сути, тактично дала понять, что придает еще большее значение не его приглашению, а именно визиту Сержа Саргсяна.