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Порошенко назвал действующий режим в Киеве «подлым»

Политика

Это качество, по оговорке Порошенко, хорошо известно самим украинцам

Киев, 25 декабря 2017, 15:26 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко, выступая 23 декабря на Дне дипломатии, оговорившись, назвал сегодняшний режим в Киеве «подлым», видео выступления опубликовано на странице украинского президента в Facebook.

На 12-й минуте выступления главы Украины он уверенно отметил, что подлость украинского режима хорошо известна самим украинцам.

«Дорогие друзья! Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — подчеркнул Пётр Порошенко.

На записи видно, что произнесенное прошло незамеченным для самого Порошенко, который продолжил красочно описывать ужасы «российской агрессии» на Украине.

Напомним, 5 декабря лидер украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко во время выступления 5 декабря в Верховной раде случайно назвала бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили президентом Украины.

«Когда ворвались к нему в дом, не пуская адвокатов, не пуская народных депутатов, заставили президента Украины выйти на крышу дома… Грузии, извините…» — сказала лидер «Батьковщины».

Однако Тимошенко сразу же добавила, что было бы неплохо, если бы на крышу здания заставили выйти самого главу государства Петра Порошенко.

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