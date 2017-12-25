Порошенко лидирует в списке непопулярных политиков

Киев, , 15:33 — REGNUM Среди политических лидеров первое место по недовольству граждан занимает действующий президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба социологической группы «Рейтинг».

Согласно проведенному соцопросу, Порошенко не поддерживают 23,9% респондентов. На втором месте антирейтинга идет лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко — ему не доверяет 10,2% населения. Замыкает тройку антирейтинга глава «Оппоблока» Юрий Бойко с 9,8%.

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Наиболее популярным политиками у жителей Украины оказались лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая набрала 15,8% среди респондентов, Петр Порошенко с 13,8% и лидер украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук — он набрал 9,6%.

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Помимо этого группа «Рейтинг» выяснила отношение граждан Украины к досрочным выборам депутатов в украинских парламент. Голоса разделились почти поровну: идею досрочных выборов поддержали 47% опрошенных, против оказалось 41% респондентов. При этом массовые протесты поддержали только 33%, против уличных акций высказались 54% граждан Украины.

Также 59% населения поддерживает евроинтеграцию страны, против нее — 26%.

Напомним, большинство населения по данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, высказалось против проведения пенсионной, медицинской, земельной и других реформ на Украине.

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