Путина ждут на выдвижении в президенты, но он не придёт

Москва, , 15:17 — REGNUM Владимир Путин не будет присутствовать на заседании инициативной группы по выдвижению его кандидатуры на пост президента России. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

По его словам, присутствовать на выдвижении в планах президента нет.

«У главы государства достаточно загруженный график», — пояснил Песков.

При этом он отметил, что в данном конкретном случае присутствие президента РФ не требуется.

Заседание инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на участие в выборах президента России в 2018 году запланировано на 26 декабря 2017 года.

Заседание пройдет в 57-м павильоне ВДНХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации РФ назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года. По словам Владимира Путина, он пойдёт на эти выборы как самовыдвиженец, опирающийся на все политические силы и граждан России, разделяющих его взгляды на пути развития страны.

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