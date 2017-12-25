Глава МИД Казахстана назвал приоритетные направления в Азии

Астана, , 15:20 — REGNUM Казахстан ведет на восточноазиатском направлении активную прагматичную политику, и особое внимание уделяет развитию многосторонних стратегических отношений с Китаем. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на правительственном часе в Мажилисе, сообщает 25 декабря «Казинформ».

По его словам, за 10 лет Китай инвестировал в Казахстан $14 млрд и является одним из основных инвесторов республики.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Астана нацелена на углубление отношений с Токио. На данном направлении основным локомотивом являются торгово-экономические отношения.

Ключевым партнером Казахстана на азиатском направлении глава МИД назвал также Южную Корею. По его словам, за 10 лет Корея инвестировала в экономику республики $4,6 млрд.

В ходе своего выступления Абдрахманов сказал, что Казахстан уделяет большое внимание всему азиатскому направлению.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом Японию. В ходе визита было подписано 13 двухсторонних коммерческих соглашения на общую сумму $1,2 млрд.

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