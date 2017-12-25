Путин провел ротацию полпредов и губернатора

Москва, , 15:11 — REGNUM В институте полпредства произошли перестановки: полпред в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента России по местному самоуправлению, а на ранее занимаемый им пост придет полпред в ЦФО Александр Беглов, сообщает 25 декабря пресс-служба Кремля.

В свою очередь, освободившийся пост полпреда ЦФО займет губернатор Воронежской области Алексеев Гордеев, а его обязанности будет временно исполнять мэр Воронежа Александр Гусев.

«Постановляю: 1. Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А. В. по собственному желанию. 2. Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Таким образом, Александр Гусев стал третьим в 2017 году градоначальником, возглавившим регион. Ранее исполняющими обязанности главы региона успели побывать Дмитрий Азаров и Николай Меркушкин.

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Напомним, 11 декабря председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в 2017 году отставок губернаторам в России бояться не следует, а 2018 году ротации начнутся снова.

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