Британские депутаты обвинили Ленина в «российском вмешательстве»

Лондон, , 15:10 — REGNUM «Вмешательства России» во внутренние дела Великобритании начались с «октябрьского переворота 1917 года», об этом в ходе парламентских слушаний заявил депутат от Лейбористской партии Джон Спеллар.

В Британии прошли слушания, посвященные якобы «вмешательству Москвы» во внутренние дела Соединенного королевства, в ходе которых Спеллар отметил, что «Россия начала вмешиваться во внутренние дела страны с 1917 года».

«Было упомянуто о вмешательствах, происходивших в последние десятилетия. Разве это не шаблон поведения России после большевистского переворота 100 лет назад?» — задался вопросом Спеллар в ходе слушаний.

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Однако второй депутат-консерватор Эдвард Лей напомнил коллегам, что, несмотря на принцип невмешательства во внутренние дела других государств, британские политики гордились своим вкладом в «падение СССР и коммунизма в Европе».

«Параноидальная тенденция видеть красного под каждой кроватью до сих пор жива, хотя и видоизменилась. И в этом — объяснение данной паранойе», — добавил он.

По его словам, события в мире не соответствуют взгляду либералов, которые не могут принять того факта, что люди отвергают их идеологию, напомнив о победе президента США Дональда Трампа и об успехе Brexit на референдуме.

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