Киргизия и Казахстан договорились жить дружно

Астана, , 15:08 — REGNUM Все вопросы отношений Киргизии и Казахстана будут решены, заявил 25 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает «24.kg».

По словам Назарбаева, отношения между двумя странами не должны портиться, а, наоборот, должны с каждым годом становиться все лучше. Со своей стороны глава Казахстана отметил, что он никогда не шел поперек интересов Киргизии и всегда готов идти навстречу дружественной стране.

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«Мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас и будут жить после нас», — сказал Назарбаев.

В свою очередь, Жээнбеков также отметил, что Киргизия и Казахстан должны сосуществовать в мире и дружбе.

«Вы наш аксакал, старший брат», — сказал Жээнбеков.

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Он добавил, что киргизский и казахский народы — самые родственные в мире. Глава Киргизии подчеркнул, что Киргизия будет в дальнейшем работать для углубления сотрудничества с Казахстаном.

«Казахи и киргизы — братские народы. … Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договоренностей», — заметил Жээнбеков.

Напомним, глава Киргизии 25 декабря прибыл в Казахстан с целью укрепить сотрудничество двух стран. Между двумя президентами состоится встреча в узком кругу, а также широкая встреча, на которой стороны обсудят вопросы взаимного сотрудничества.

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