МЧС Узбекистана налаживает сотрудничество с МЧС России

Ташкент, , 14:57 — REGNUM Между Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС РФ и Национальным центром кризисных ситуаций Узбекистана был организован сеанс видеоконференции для проверки возможности обмена оперативной информацией, сообщает 25 декабря Rewiew.

На видеосвязь в Узбекистане вышли начальники управлений и отделов центрального аппарата МЧС.

Глава МЧС Узбекистана Рустам Джураев в рамках двухстороннего сотрудничества прибыл с официальным визитом в Москву 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике работу МЧС. По его словам, в республике не сформирована эффективная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Мирзиёева указал на необходимость модернизации МЧС республики в мобильную, профессиональную службу, направленную на заблаговременное выявление чрезвычайных ситуаций.

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