Понедельник, 25 Декабря 2017 года
17:30:52 МСК

МЧС Узбекистана налаживает сотрудничество с МЧС России

Политика

Проведена видеоконференция

Ташкент, 25 декабря 2017, 14:57 — REGNUM  Между Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС РФ и Национальным центром кризисных ситуаций Узбекистана был организован сеанс видеоконференции для проверки возможности обмена оперативной информацией, сообщает 25 декабря Rewiew.

На видеосвязь в Узбекистане вышли начальники управлений и отделов центрального аппарата МЧС.

Глава МЧС Узбекистана Рустам Джураев в рамках двухстороннего сотрудничества прибыл с официальным визитом в Москву 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике работу МЧС. По его словам, в республике не сформирована эффективная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Мирзиёева указал на необходимость модернизации МЧС республики в мобильную, профессиональную службу, направленную на заблаговременное выявление чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Президент Узбекистана раскритиковал работу МЧС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-узбекистанские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить