Полпредом в Центральном ФО назначен Алексей Гордеев

Москва, , 14:49 — REGNUM Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Указ «О полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе» вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области.

Врио губернатора Воронежской области назначен Александр Гусев, до этого работавший в должности мэра Воронежа

Справка ИА REGNUM :

Алексей Васильевич Гордеев родился 28 февраля 1955 года во Франкфурте-на-Одере (ГДР).

С 1999 по 2009 годы — министр сельского хозяйства России.

C 12 марта 2009 года по 25 декабря 2017 года занимал должность губернатора Воронежской области.

Доктор экономических наук (2000), профессор (2004), действительный член РАСХН (2005), академик РАН (2013).

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