Полпредом в Северо-Западном ФО назначен Александр Беглов

Москва, , 14:44 — REGNUM Александр Беглов назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном ФО, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Указ «О полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе» вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов 25 декабря назначен помощником президента России.

Справка ИА REGNUM :

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджанская ССР). В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат технических наук (1994).1976—1978 — срочная военная служба в Вооружённых Силах СССР.

1979—2002 — работал на руководящих должностях в строительных организациях г. Ленинграда (затем Санкт-Петербурга).

С мая 2004 — помощник президента РФ — начальник контрольного управления президента РФ.

С 23 мая 2012 — полномочный представитель президента России в ЦФО

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