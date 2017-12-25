В Кремле подчеркнули негативное отношение к санкциям

Москва, , 14:45 — REGNUM Дискуссия в США о введении новых санкций против России вызывает негативное отношение и беспокойство в Кремле, заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, в Кремле (и президент Путин) никогда не скрывали своего негативного отношения к санкциям, которые применяются в отношении России», — сообщил Песков.

По его словам, глава государства последовательно отстаивает позицию о незаконности вводимых санкций. Несмотря на это, в Кремле не планируют обсуждать отмену этих санкций с заокеанскими «партнерами».

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Песков подтвердил, что Кремль информирован о дискуссии в США относительно возможных новых санкций, и выражает обеспокоенность по этому поводу.

«Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа холодной войны и так далее, но в любом случае мы не хотели бы ситуации, чтобы наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — заключил Песков.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что введение широкомасштабных санкций против России может обернуться для США такими последствиями, что холодная война окажется «детской забавой».

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