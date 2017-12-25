Красноярск поддержал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Красноярск, , 14:48 — REGNUM Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов, в состав которой входит Красноярск, принято решение о поддержке Екатеринбурга в заявочной кампании на право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Напомним, что Россия подала заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 22 мая. Заявку сопровождает письмо председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Выставка должна пройти со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».За право проведения международной универсальной выставки наравне с Екатеринбургом борются Осака (Япония), Париж (Франция) и Баку (Азербайджан).

«В 2012 году, когда Красноярск подал заявку на проведение Универсиады, нас поддержали практически все города нашей страны. Такое дружеское сплочение, в том числе, помогло нашему городу выиграть непростую гонку за право принимать у себя международные студенческие игры. Считаю, что мы, красноярцы, обязательно должны поддержать Екатеринбург в стремлении стать площадкой для проведения выставки ЭКСПО в 2025 году», — отметил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.