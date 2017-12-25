Бывшему казахстанскому чиновнику создали комфортные тюремные условия

Астана, , 14:40 — REGNUM В Казахстане арестованы начальник исправительного учреждения ЕЦ-166/10 и его заместитель за создание комфортных условий бывшему председателю правления «Астана ЭКСПО-2017» Талгату Ермегияеву, который отбывает наказание по коррупционному делу. Об этом 25 декабря сообщает «Казинформ» со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана.

По данным ведомства, руководитель исправительного учреждения и его заместитель организовывали беспрепятственное употребление Ермегияевым алкоголя. Заключенный имел неограниченный доступ в сеть и мог свободно пользоваться мобильным телефоном. Осужденный чиновник также пользовался неограниченным количеством свиданий.

За нарушения также были привлечены 13 работников уголовно-исправительной системы, 11 из которых были освобождены от занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2017 года Ермегияев был осужден на 14 лет колонии строгого режима с конфекцией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях.

От должности председателя правления «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияев был освобожден указом президент Казахстана Нурсултана Назарбаева 11 июня 2015 года.

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