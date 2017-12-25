Помощником президента России назначен Николай Цуканов

Москва, , 14:32 — REGNUM Николай Цуканов назначен помощником президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Указ вступает «О помощнике президента Российской Федерации» в силу со дня его подписания, то есть с 25 декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, до назначения Николай Цуканов был полпредом президента РФ в СЗФО. В этой должности чиновник проработал менее полутора лет. До назначения в Санкт-Петербург Цуканов руководил Калининградской областью.

Справка:

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. В 1983 году окончил среднее профессионально-техническое училище № 17 города Гусева по специальности газоэлектросварщик. В 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства (город Москва) по специальности «юриспруденция».

С мая 2005 года — глава городского округа (мэр) муниципального образования «Гусевский городской округ».

С января 2009 года — глава муниципального образования «Гусевский муниципальный район».

В июле 2010 года — секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия».

С сентября 2010 года — губернатор Калининградской области.

С 2016 года — полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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