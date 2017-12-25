В Кремле прокомментировали соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система»

Москва, , 14:17 — REGNUM Заключение мирового соглашения, в соответствии с которым АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей, вызывает в Кремле удовлетворение, заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не может не вызывать удовлетворение — выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по достижению согласия между сторонами, хотя и признал, что глава государства имел возможности оказать влияние на решение сторон.

Песков также подтвердил наличие у президента позиции по вопросу о споре двух компаний.

«Если считать выраженную им точку зрения, то да, была», — сообщил Песков.

Напомним, «Роснефть» пыталась взыскать с АФК «Системы» 106,6 млрд рублей убытков, понесенных якобы из-за реорганизации «Башнефти» в 2013 — 2014 годах, когда основным акционером была АФК «Система». В дальнейшем объем претензий увеличился до 170,6 млрд рублей. В августе 2017 года арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с «Башнефти» 136,3 млрд рублей. Обе стороны не согласились с решением суда и подали апелляции.

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25 декабря стороны подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения. В соответствии с ним, АФК «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года.

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