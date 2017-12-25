Киев: Успешный обмен пленными откроет дорогу к следующим взаимным шагам

Киев, , 14:13 — REGNUM Обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) станет первым в череде подобных процессов, написала 25 декабря первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, с украинской стороны за соблюдением всех договоренностей относительно обмена пленными отвечал «лично» президент Украины Петр Порошенко. Геращенко подчеркнула, что в обсуждении деталей обмена также принимали участие президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

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«Президент Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось», — сказала Геращенко.

Она добавила, что планируемый обмен пленными по формуле «74 на 306» — самый масштабный обмен, проводимый сторонами конфликта. Вице-спикер отметила, что успешное проведение обмена даст возможность в дальнейшем сотрудничать сторонам конфликта по вопросам обмена пленными.

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Напомним, ранее Украина и ДНР и ЛНР заявили, что обмен пленными состоится 27 декабря 2017 года. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, все детали обмена были согласованы между сторонами.

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