За прошедшую неделю в Турции «нейтрализовано» 25 террористов

Анкара, , 13:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Турции «нейтрализовали» 25 террористов за прошедшую неделю, заявили 25 декабря в МВД страны, сообщает Anadolu.

По данным ведомства, в период с 18 по 25 декабря было проведено 1 тыс. 187 операций. При этом из 25 террористов четверо были убиты, 15 задержаны, еще шестеро сдались правоохранительным органам.

В ходе операций было произведено 947 арестов, в том числе 209 человек были задержаны за помощь «террористам» из Рабочей партии Курдистана (РПК), 106 — за поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и 617 — организация ФЕТО, которую подозревают в подготовке попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Помимо тех, кого подозревают в причастности к терроризму, также было задержано 3 тыс. 358 подозреваемых в торговле наркотиками. В ходе операций были изъяты самодельные взрывные устройства, 367 кг взрывчатки и оружие.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией. Между ее членами и военнослужащими страны регулярно происходят столкновения. В частности, 25 декабря в армии сообщили о гибели от рук РПК двух солдат на юго-востоке страны.

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