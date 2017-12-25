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Басманный суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии

Политика

Александр Соловьев останется под домашним арестом до апреля 2018 года

Басманный суд продлил домашний арест экс-главе Удмуртии
Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Москва, 25 декабря 2017, 12:51 — REGNUM  Басманный суд города Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Об этом сказано в постановлении суда от 25 декабря.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Соловьева меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 апреля 2018 года», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок текущего ареста заканчивался 4 января 2018 года.

Напомним, экс-глава Удмуртии был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявили обвинение в получение взятки в связи со строительством мостовых переходов через Каму и Буй.

По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава Удмуртии получил от представителей строительных организаций две взятки на общую сумму порядка 140 млн рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также организовать выдачу заинтересованным лицам лицензий для изучения недр и добычи песка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2017 суд изменил меру пресечения в отношении экс-главы Удмуртии на домашний арест, поскольку обвиняемый активно сотрудничает со следствием и дает показания, изобличающие других фигурантов дела.

В настоящее время он находится под домашним арестов в квартире своей старшей дочери в Москве на Ленинском проспекте.

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