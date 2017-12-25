Кто снабжает Киев оружием: Радио REGNUM

Москва, 25 декабря 2017, 14:00 — REGNUM
- Курс на выздоровление: железного занавеса между Москвой и Вашингтоном нет;
- Список поставщиков: откуда Киев получает оружие;
- Чем не повод: Госдума рассмотрит законопроект о новом Дне победы;
- Официально: взрыва на борту Ту-154 в Сочи не было;
- Мнение большинства: жители России сожалеют о распаде СССР.
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