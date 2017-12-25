«Отвратительное зрелище!»: Украина впервые празднует католическое Рождество

Киев, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, Украина впервые официально отмечает католическое Рождество.

Еще в ноябре 2017 года украинский парламент на законодательном уровне установил 25 декабря выходным днем. Свое решение депутаты объяснили тем, что католическое Рождество празднует «весь мир», а также необходимостью «проявить толерантность к христианам западного обряда». Позже закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Вечером 24 декабря президент Порошенко в специальном обращении поздравил украинцев. Он отметил, что каждый гражданин страны имеет право самостоятельно выбирать себе праздничный календарь.

«Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю — вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой… Задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды», — отметил Порошенко.

А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем поздравлении решил разъяснить, почему «правильно» праздновать Рождество именно 25 декабря.

«В 431 году на III Вселенском соборе в городе Эфес было принято решение отмечать Рождество Христово 25 декабря — на следующий день после зимнего солнцестояния, когда ночь начинает уменьшаться и тьма уступает свету… В те времена не было раскола и распределения христианских церквей на православные, католические и протестантские. Согласно григорианскому календарю, по которому живет сейчас весь цивилизованный мир, весь мир и празднует Рождество 25 декабря. От Рождества Христова идет современный отсчет времени, и поэтому логично, что Рождество предшествует Новому году», — объясняет чиновник.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий ранее заявлял, что с появлением нового праздника Украина «освобождается от московской ментальной оккупации и возвращается к семье свободных народов мира».

Между тем общественность в целом восприняла нововведение довольно критически.

«Я с глубоким уважением отношусь к чувствам верующих любых религий и конфессий. И не пытаюсь рассуждать о том, когда кому из них нужно работать или отдыхать. Скажу о другом. Одной из основных, ключевых причин восстания Хмельницкого, не лично его, а того, что его поддержали сотни тысяч очень злых и неплохо вооруженных крепких мужиков, стало насильственное окатоличевание. Из розетки всегда бьет током. Я понимаю, что для многих, радующихся, что вот теперь-то, с 25 декабря, мы со всей просвещенной Европой, исторические примеры и опыт — это очень сложно. Поэтому говорю о розетке», — заявлял после голосования в Верховной раде общественный деятель Максим Бужанский.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент Порошенко решил сделать из Украины страну православных католиков.

«Где-то в нашей истории это уже было. Во времена Речи Посполитой… Так цинично на теме религии еще ни один президент не спекулировал. Отвратительное зрелище», — комментирует он.

В целом, по мнению экспертов, через какое-то время украинская власть попробует убрать из праздничного календаря отмечание Рождества 7 января.

Наиболее масштабные празднования будут во Львове.

«Римское Рождество — это открытое празднование для всех. Мы желаем его провести по-домашнему — внесем Вифлеемский огонь, установим фигурки в вертепе, будем читать молитвы, колядовать и делиться рождественским хлебом (оплатка)», — заявил отец Григорий Драус, настоятель храма Святого Иоанна Павла II во Львове.

Между тем полиция предупреждает, что на католическое Рождество на Украине, особенно на западе страны, ожидаются масштабные диверсии, которые якобы организуют представители республик Донбасса.

«Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по поручению лидера ДНР Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации… Под руководством шальных кураторов планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов», — сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.